В 1 сезоне 11 серии сериала «СашаТаня» втайне от супруга Таня устраивается работать официанткой, чтобы возместить ущерб после горы разбитых бокалов. Она не знает, как сообщить об этом Саше. При этом сам муж тоже многое недоговаривает любимой жене.
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