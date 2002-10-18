В 3 сезоне 9 серии сериала «Самурай Джек» герой решает помочь маленькой девочке: идет вместе с ней в лес, чтобы вернуть куклу, которую та потеряла. Волею судьбы он оказывается в старом доме, наполненном воспоминаниями о предыдущих обитателях.
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