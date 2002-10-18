В 3 сезоне 13 серии сериала «Самурай Джек» герою дали карту таинственного лабиринта, в котором находится могущественный алмаз, способный перенести в прошлое. Но у Джека появляется неожиданный конкурент — мастер-вор.
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