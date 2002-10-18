В 3 сезоне 4 серии сериала «Самурай Джек» злой демон заманивает героя на кладбище, где его окружают толпы живых мертвецов. Джеку приходится сражаться с ними, и, когда конец уже близок, приходится вспомнить о необычном свойстве оружия.
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