Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Самурай Джек Сезоны Сезон 3 Серия 4

Самурай Джек 2001 - 2017 4 серия 3 сезон

9.0 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Самурай Джек»
Цыплёнок Джек
Сезон 3 / Серия 1 18 октября 2002
Джек и рейв
Сезон 3 / Серия 2 1 ноября 2002
Хороший, плохой и красивый
Сезон 3 / Серия 3 8 ноября 2002
Джек и зомби
Сезон 3 / Серия 4 15 ноября 2002
Джек в Египте
Сезон 3 / Серия 5 22 ноября 2002
Джек и путешествие на сказочных существах
Сезон 3 / Серия 6 26 апреля 2003
Джек и Тоторо
Сезон 3 / Серия 7 3 мая 2003
Джек и монстр болот
Сезон 3 / Серия 8 10 мая 2003
Джек и дом с привидениями
Сезон 3 / Серия 9 17 мая 2003
Джек, монахи и старец Мастер Сун
Сезон 3 / Серия 10 31 мая 2003
Рождение зла: Часть 1
Сезон 3 / Серия 11 16 августа 2003
Рождение зла: Часть II
Сезон 3 / Серия 12 16 августа 2003
Джек и лабиринт
Сезон 3 / Серия 13 26 августа 2003
О чем cерия

В 3 сезоне 4 серии сериала «Самурай Джек» злой демон заманивает героя на кладбище, где его окружают толпы живых мертвецов. Джеку приходится сражаться с ними, и, когда конец уже близок, приходится вспомнить о необычном свойстве оружия.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Разбой 4 комментария
BTS: Yet to Come in Cinemas 184 комментария
Еще по одной
Еще по одной 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши