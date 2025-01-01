AkuДавным-давно, в далекой стране, я, Аку, мастер теней и изменчивых форм, освободил невиданное зло. Но глупый самурай-воин с волшебным мечом вышел, чтобы противостоять мне. Прежде чем был нанесён последний удар, я разорвал портал во времени и бросил его в будущее, где моё зло — закон. Теперь этот дурак пытается вернуться в прошлое и изменить будущее, которым правит Аку.
[сезон 5]
Самурай ДжекПрошло 50 лет. Но я не старею. Время утратило свое влияние на меня. Страдания продолжаются. Захват Аку душит прошлое, настоящее и будущее. Вся надежда утеряна. Нужно вернуться, вернуться в прошлое, Самурай Джек.
[песня открытия]
ХорНужно вернуться / Назад в прошлое / Самурай Джек!
