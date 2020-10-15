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Киноафиша Сериалы Руммейт Сезоны Сезон 1 Серия 5

Руммейт 2020 5 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 15 октября 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 22 октября 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 22 октября 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 29 октября 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 5 ноября 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 12 ноября 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 19 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Руммейт» Мага безапелляционно проигрывает на ринге своему оппоненту и остается без денег. Наиля выясняет отношения с Артемом после незапланированной ночи. Соседская балерина дает героям пару уроков танцев.

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