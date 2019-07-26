Во 2 сезоне 15 серии сериала «Родители» каждому из членов семьи приходится находить способ, чем занят маленькую Веру. Илья советует маме подарить на день рождения отцу удобную беспроводную зарядку, которой собирается пользоваться сам.
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