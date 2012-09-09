Выброшенный из вертолёта на рельсы перед приближающимся поездом
Сезон 6 / Серия 514 октября 2012
Сиротка-потрошитель
Сезон 6 / Серия 621 октября 2012
В постели. Среди любимых
Сезон 6 / Серия 728 октября 2012
Подавившись разноцветными шарфами
Сезон 6 / Серия 84 ноября 2012
Джин из цикуты с соком
Сезон 6 / Серия 911 ноября 2012
Гангстерские войны и сопутствующий урон
Сезон 6 / Серия 1018 ноября 2012
Выпотрошенный гигантским богомолом после спаривания
Сезон 6 / Серия 112 декабря 2012
Раскуроченные в Бербанке
Сезон 6 / Серия 129 декабря 2012
Рождественский выпуск
Сезон 6 / Серия 1316 декабря 2012
Порезанная аорта
Сезон 6 / Серия 146 января 2013
Вызванное злоупотреблением кофе расширение сосудов
Сезон 6 / Серия 1513 января 2013
Сожранный кошками
Сезон 6 / Серия 1620 января 2013
Неудавшееся ограбление ювелирки
Сезон 6 / Серия 1727 января 2013
Несчастный случай с роботом
Сезон 6 / Серия 183 февраля 2013
Подавившись пробкой от бутылки
Сезон 6 / Серия 1910 февраля 2013
Бессмертный
Сезон 6 / Серия 2017 февраля 2013
Снова Рождество: да здравствует девственность!
Сезон 6 / Серия 219 сентября 2012
О чем серия
В 6 сезоне 7 серии сериала «Робоцып» зрители узнают, почему нельзя шутить с вождем племени апачей, после чего произойдет полное погружение в мир конструктора ЛЕГО. В следующем скетче речь пойдет о новом приключении капитана Кирка.
2 часа 50 минут безумия и Ди Каприо на взводе: вышел трейлер самого долгого и дорогого фильма Андерсона — Скорсезе одобрил бы (видео)
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