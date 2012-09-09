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Киноафиша Сериалы Робоцып Сезоны Сезон 6 Серия 21

Робоцып 2005 21 серия 6 сезон

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Все серии 6 сезона «Робоцып»
Казнён в соответствии с приговором
Сезон 6 / Серия 1 16 сентября 2012
Попал под каток в собственный день рождения
Сезон 6 / Серия 2 23 сентября 2012
Пробитая вена
Сезон 6 / Серия 3 30 сентября 2012
Отравленный своими близкими
Сезон 6 / Серия 4 7 октября 2012
Выброшенный из вертолёта на рельсы перед приближающимся поездом
Сезон 6 / Серия 5 14 октября 2012
Сиротка-потрошитель
Сезон 6 / Серия 6 21 октября 2012
В постели. Среди любимых
Сезон 6 / Серия 7 28 октября 2012
Подавившись разноцветными шарфами
Сезон 6 / Серия 8 4 ноября 2012
Джин из цикуты с соком
Сезон 6 / Серия 9 11 ноября 2012
Гангстерские войны и сопутствующий урон
Сезон 6 / Серия 10 18 ноября 2012
Выпотрошенный гигантским богомолом после спаривания
Сезон 6 / Серия 11 2 декабря 2012
Раскуроченные в Бербанке
Сезон 6 / Серия 12 9 декабря 2012
Рождественский выпуск
Сезон 6 / Серия 13 16 декабря 2012
Порезанная аорта
Сезон 6 / Серия 14 6 января 2013
Вызванное злоупотреблением кофе расширение сосудов
Сезон 6 / Серия 15 13 января 2013
Сожранный кошками
Сезон 6 / Серия 16 20 января 2013
Неудавшееся ограбление ювелирки
Сезон 6 / Серия 17 27 января 2013
Несчастный случай с роботом
Сезон 6 / Серия 18 3 февраля 2013
Подавившись пробкой от бутылки
Сезон 6 / Серия 19 10 февраля 2013
Бессмертный
Сезон 6 / Серия 20 17 февраля 2013
Снова Рождество: да здравствует девственность!
Сезон 6 / Серия 21 9 сентября 2012
О чем серия

В 6 сезоне 21 серии сериала «Робоцып» наступает очередное безумное Рождество. Вы узнаете историю происхождения сразу нескольких культовых персонажей из мультфильма «Год без Санты». Также создатели предлагают новую адаптацию произведения Диккенса.

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