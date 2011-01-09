Список дел Шиндлера, которые нужно переделать перед смертью
Сезон 5 / Серия 720 февраля 2011
Старым псам тут не место
Сезон 5 / Серия 827 февраля 2011
Поймай меня, если ты Кенгуру-Джек
Сезон 5 / Серия 96 марта 2011
Рождественский спешл
Сезон 5 / Серия 1023 октября 2011
Повелитель зверей и командующий
Сезон 5 / Серия 1130 октября 2011
Касабланкмен
Сезон 5 / Серия 126 ноября 2011
Монстр в отъезде
Сезон 5 / Серия 1313 ноября 2011
Некоторые любят наёмных убийц
Сезон 5 / Серия 1420 ноября 2011
Ядро, вор, его жена и ее любовник
Сезон 5 / Серия 154 декабря 2011
Касабланкмен 2
Сезон 5 / Серия 1611 декабря 2011
Необычный случай
Сезон 5 / Серия 1718 декабря 2011
Крестный отец Брайд II
Сезон 5 / Серия 188 января 2012
Голдфингер дурака
Сезон 5 / Серия 1915 января 2012
Бойцвский клуб «Рай»
Сезон 5 / Серия 2015 января 2012
О чем серия
В 5 сезоне 7 серии сериала «Робоцып» раскрывается правда о том, что произошло с персонажем Скитер из шоу Маппетов, а командир «Кобры» собирает отряд для важного заявления. Также в эпизоде пародируются культовые фильмы ужасов недавнего прошлого.
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