Список дел Шиндлера, которые нужно переделать перед смертью
Сезон 5 / Серия 720 февраля 2011
Старым псам тут не место
Сезон 5 / Серия 827 февраля 2011
Поймай меня, если ты Кенгуру-Джек
Сезон 5 / Серия 96 марта 2011
Рождественский спешл
Сезон 5 / Серия 1023 октября 2011
Повелитель зверей и командующий
Сезон 5 / Серия 1130 октября 2011
Касабланкмен
Сезон 5 / Серия 126 ноября 2011
Монстр в отъезде
Сезон 5 / Серия 1313 ноября 2011
Некоторые любят наёмных убийц
Сезон 5 / Серия 1420 ноября 2011
Ядро, вор, его жена и ее любовник
Сезон 5 / Серия 154 декабря 2011
Касабланкмен 2
Сезон 5 / Серия 1611 декабря 2011
Необычный случай
Сезон 5 / Серия 1718 декабря 2011
Крестный отец Брайд II
Сезон 5 / Серия 188 января 2012
Голдфингер дурака
Сезон 5 / Серия 1915 января 2012
Бойцвский клуб «Рай»
Сезон 5 / Серия 2015 января 2012
О чем серия
В 5 сезоне 1 серии сериала «Робоцып» аудиторию ждет первая новелла, события которой развернутся на пляже Нормандии. Героем следующей зарисовки оказывается Скелетор, столкнувшийся с проблемами, напрямую связанными со Змеиной горой.
Вот это поворот: ИИ показал, как должен выглядеть книжный Драко Малфой — и это 100%-ая копия актера из «Поттера» (фото)
У «Поднятия уровня» 8,4, у «Бензопилы» 8,2 — а это новое аниме набрало 8,7. Что за чудовище ворвалось в топ?
До финала еще есть время: график выхода серий нового аниме «Молчаливая ведьма»
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
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