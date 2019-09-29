В 10 сезоне 9 серии сериала «Робоцып» зрители узнают, что на самом деле произошло с матерью Бэмби, после чего Аниморфы возродят популяцию малой панды. Между тем гному Брэйни ставят неутешительный диагноз, а Сучий Пудинг заселяется в мотель Бэйтсов.