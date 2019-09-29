В 10 сезоне 17 серии сериала «Робоцып» вы узнаете, как сложилась жизнь Сквидварда после его ухода из шоу «Спанч Боб». Между тем в Uber появилась новая система распределения поездок, а Веном присоединился к актерскому составу Гамильтона.