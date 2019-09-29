В 10 сезоне 7 серии сериала «Робоцып» друзья Скуби-Ду вступят в схватку с раком Вельмы. Также вы узнаете, что происходит с игрушками, о которых вы вспоминаете. Кроме того, одна из новелл приоткроет занавесу тайны, связанную с Ноевым ковчегом.