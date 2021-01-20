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Киноафиша Сериалы Ривердэйл Сезоны Сезон 5 Серия 13

Ривердэйл 2017 - 2023 13 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Ривердэйл»
Глава 77: Кульминация
Сезон 5 / Серия 1 20 января 2021
Глава 78: Опрятные убийства
Сезон 5 / Серия 2 27 января 2021
Глава 79: Выпускной
Сезон 5 / Серия 3 3 февраля 2021
Глава 80: Чистилище
Сезон 5 / Серия 4 10 февраля 2021
Глава 81: Возвращение домой
Сезон 5 / Серия 5 17 февраля 2021
Глава 82: Обратно в школу
Сезон 5 / Серия 6 24 февраля 2021
Глава 83: Огонь в небе
Сезон 5 / Серия 7 10 марта 2021
Глава 84: Замок и ключ
Сезон 5 / Серия 8 17 марта 2021
Глава 85: Разрушитель
Сезон 5 / Серия 9 24 марта 2021
Глава 86: Человек с подушечкой для булавок
Сезон 5 / Серия 10 31 марта 2021
Глава 87: Странные приятели
Сезон 5 / Серия 11 11 августа 2021
Глава 88: Гражданская ложа
Сезон 5 / Серия 12 18 августа 2021
Глава 89: Бешеные псы
Сезон 5 / Серия 13 25 августа 2021
Глава 90: Ночная галерея
Сезон 5 / Серия 14 1 сентября 2021
Глава 91: Возвращение кошечек
Сезон 5 / Серия 15 8 сентября 2021
Глава 92: Группа братьев
Сезон 5 / Серия 16 15 сентября 2021
Глава 93: Танец смерти
Сезон 5 / Серия 17 22 сентября 2021
Глава 94: Почти нормально
Сезон 5 / Серия 18 29 сентября 2021
Глава 95: РИВЕРДЕЙЛ: УМЕР(?)
Сезон 5 / Серия 19 6 октября 2021
О чем cерия

В 5 сезоне 13 серии сериала «Ривердэйл» рыжеволосый главный герой пытается помочь Эрику справиться с тяжелым ментальным заболеванием. По ходу дела он сам сталкивается со старыми психологическими травмами. Бетти и Табита выслеживают убийцу.

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