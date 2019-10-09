В 4 сезоне 19 серии сериала «Ривердэйл» Джагхэд получает письмо из университета Айовы. Ректор учебного заведения просит его написать историю, основанную на собственной фантазии. В итоге Джонс придумывает рассказ о похищении нового директора школы...
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