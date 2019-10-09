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Киноафиша Сериалы Ривердэйл Сезоны Сезон 4 Серия 12

Ривердэйл 2017 - 2023 12 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Ривердэйл»
Глава 58: Памяти ушедшего
Сезон 4 / Серия 1 9 октября 2019
Глава 59: Быстрые времена в Ривердэйле
Сезон 4 / Серия 2 16 октября 2019
Глава 60: Собачий полдень
Сезон 4 / Серия 3 23 октября 2019
Глава 61: Хэллоуин
Сезон 4 / Серия 4 30 октября 2019
Глава 62: свидетель обвинения
Сезон 4 / Серия 5 6 ноября 2019
Глава 63: Наследственный
Сезон 4 / Серия 6 13 ноября 2019
Глава 64: Ледяной шторм
Сезон 4 / Серия 7 20 ноября 2019
Глава 65: На лечении
Сезон 4 / Серия 8 4 декабря 2019
Глава 66: Мандарин
Сезон 4 / Серия 9 11 декабря 2019
Глава 67: Студенческая команда
Сезон 4 / Серия 10 22 января 2020
Глава 68: Викторина
Сезон 4 / Серия 11 29 января 2020
Глава 69: Человек чести
Сезон 4 / Серия 12 5 февраля 2020
Глава 70: Мартовские Иды
Сезон 4 / Серия 13 12 февраля 2020
Глава 71: Как избежать наказания за убийство
Сезон 4 / Серия 14 26 февраля 2020
Глава 72: Умереть за что-то
Сезон 4 / Серия 15 4 марта 2020
Глава 73: Закрытая комната
Сезон 4 / Серия 16 11 марта 2020
Глава 74: Маленький злой городок
Сезон 4 / Серия 17 15 апреля 2020
Глава 75: Линчан
Сезон 4 / Серия 18 29 апреля 2020
Глава 76: Убить Мистера Ханни
Сезон 4 / Серия 19 6 мая 2020
О чем cерия

В 4 сезоне 12 серии сериала «Ривердэйл» Вероника неожиданно для самой себя воссоединяется со старым другом. Тем временем Арчи узнает все больше темных секретов своего дяди. Бетти и Элис продолжают свое расследование, новые открытия их шокируют.

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