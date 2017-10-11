Во 2 сезоне 19 серии сериала «Ривердэйл» в городе происходит неожиданный инцидент, который шокирует всех мирных жителей. Главным героям удается выяснить детали личности убийцы. В итоге между Джагхэдом, Арчи и Чиком начинается серьезная разборка.
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