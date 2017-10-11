Во 2 сезоне 4 серии сериала «Ривердэйл» между бандами северной и южной стороны продолжает расти напряжение, в конце концов оно доходит до своего апогея. В это же время Бетти понимает, что смогла докопаться до чего-то действительно важного...
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