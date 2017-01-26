В 1 сезоне 10 серии сериала «Ривердэйл» Арчи пытается вернуть Валери, а Бетти готовит вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения Джагхэда. Шерил неожиданно выходит из под контроля. Фред решает завершить все детали развода. Что же ждет героев впереди?
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