В 1 сезоне 13 серии сериала «Ривердэйл» друзья выясняют всю правду о семейном бизнесе семейства Блоссом. За Шерил остается право принять самое важное решение. Параллельно Джагхэд попадает в не самую приятную ситуацию. Друзья помогают друг другу.
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