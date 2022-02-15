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Ридли Джонс 2021, 4 сезон

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Киноафиша Сериалы Ридли Джонс Сезоны Сезон 4

Ridley Jones 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Ридли Джонс»

В 4 сезоне сериала «Ридли Джонс» отважная шестилетняя девочка продолжает хранить секреты волшебного музея. Едва на город опускается ночь и все посетители покидают залы, как экспонаты оживают и отправляются на поиски приключений. На сей раз Ридли перенесется в прошлое, чтобы изменить свою ошибку в настоящем, побывает в Арктике, спасет попавшую в беду самку стегозавра с ее детишками, а также раскроет тайну музея постороннему человеку. Племянница мистера Пибоди по имени Пенни кажется ей довольно милой девочкой, которой можно довериться, однако никто не может представить, к чему приведет излишняя откровенность.

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Список серий сериала Ридли Джонс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Museum Misunderstanding / Nuki Finds a Home
Сезон 4 Серия 1
15 февраля 2022
All Ismat's Eve / Dastardly Derples
Сезон 4 Серия 2
15 февраля 2022
The Termite-ator / Birds of Paradise
Сезон 4 Серия 3
15 февраля 2022
Escape Tomb / Dante the Daredevil
Сезон 4 Серия 4
15 февраля 2022
Heart of the Museum
Сезон 4 Серия 5
15 февраля 2022
Birds of Paradise
Сезон 4 Серия 6
15 февраля 2022
Escape Tomb
Сезон 4 Серия 7
15 февраля 2022
Dante the Daredevil
Сезон 4 Серия 8
15 февраля 2022
Heart of the Museum
Сезон 4 Серия 9
15 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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