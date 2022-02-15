В 4 сезоне сериала «Ридли Джонс» отважная шестилетняя девочка продолжает хранить секреты волшебного музея. Едва на город опускается ночь и все посетители покидают залы, как экспонаты оживают и отправляются на поиски приключений. На сей раз Ридли перенесется в прошлое, чтобы изменить свою ошибку в настоящем, побывает в Арктике, спасет попавшую в беду самку стегозавра с ее детишками, а также раскроет тайну музея постороннему человеку. Племянница мистера Пибоди по имени Пенни кажется ей довольно милой девочкой, которой можно довериться, однако никто не может представить, к чему приведет излишняя откровенность.