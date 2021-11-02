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Ридли Джонс 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Ридли Джонс
Киноафиша Сериалы Ридли Джонс Сезоны Сезон 2

Ridley Jones 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Ридли Джонс»

Во 2 сезоне сериала «Ридли Джонс» приключения храброй девочки и ее отважной команды друзей продолжаются. Ридли Джонс по-прежнему дружит с музейными экспонатами, обзаводится новыми знакомствами и принимает участие в еще более рискованных миссиях. Фред находит наряд, который идеально подходит для выпускного вечера в музее. Дадли и Данте обнаруживают яйцо и принимаются соревноваться за звание лучшего старшего брата. А главная героиня вместе со своей мамой чистит древний артефакт, принадлежащий к культуре ацтеков, а также при помощи своих уникальных способностей превращает скучный день в нечто необыкновенное.

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Список серий сериала Ридли Джонс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Бизон отправляется на бал / Где наше яйцо, чувак? Bison Ball / Dude, Where's Our Egg?
Сезон 2 Серия 1
2 ноября 2021
Северное сияние / Нет места медленнее дома Northern Lights / Slow Place Like Home
Сезон 2 Серия 2
2 ноября 2021
Штамп в мамином паспорте / Фред спешит на помощь A Stamp for Mama / Fred Steps Up
Сезон 2 Серия 3
2 ноября 2021
В поисках Зоркого Компаса Compass Eye of the Storm
Сезон 2 Серия 4
2 ноября 2021
Первопроходцы / Борьба за экспозицию The Trailblazers / Moles Shall Overcome
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2021
Fred Steps Up
Сезон 2 Серия 6
2 ноября 2021
Compass Eye of the Storm
Сезон 2 Серия 7
2 ноября 2021
The Trailblazers
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2021
Moles Shall Overcome
Сезон 2 Серия 9
2 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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