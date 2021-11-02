Во 2 сезоне сериала «Ридли Джонс» приключения храброй девочки и ее отважной команды друзей продолжаются. Ридли Джонс по-прежнему дружит с музейными экспонатами, обзаводится новыми знакомствами и принимает участие в еще более рискованных миссиях. Фред находит наряд, который идеально подходит для выпускного вечера в музее. Дадли и Данте обнаруживают яйцо и принимаются соревноваться за звание лучшего старшего брата. А главная героиня вместе со своей мамой чистит древний артефакт, принадлежащий к культуре ацтеков, а также при помощи своих уникальных способностей превращает скучный день в нечто необыкновенное.