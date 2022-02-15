В 3 сезоне сериала «Ридли Джонс» любознательную девочку Ридли, которая носит ковбойский наряд, и команду ее верных соратников ожидают новые приключения. Храбрые герои по-прежнему будут охотиться за сокровищами и защищать музейные экспонаты от мистера Пибоди – ведь никто не должен получить доступ к сокровищам музея, а также узнать его волшебную тайну. Дело в том, что по ночам экспонаты имеют свойство оживать. Напомним, в предыдущем сезоне Ридли путешествовала по пустыне со статуей и внимательно следила за тем, чтобы кроты не лишились своего жилища из-за планов вездесущего мистера Пибоди.