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Ридли Джонс 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Ридли Джонс
Киноафиша Сериалы Ридли Джонс Сезоны Сезон 3

Ridley Jones 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 44 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Ридли Джонс»

В 3 сезоне сериала «Ридли Джонс» любознательную девочку Ридли, которая носит ковбойский наряд, и команду ее верных соратников ожидают новые приключения. Храбрые герои по-прежнему будут охотиться за сокровищами и защищать музейные экспонаты от мистера Пибоди – ведь никто не должен получить доступ к сокровищам музея, а также узнать его волшебную тайну. Дело в том, что по ночам экспонаты имеют свойство оживать. Напомним, в предыдущем сезоне Ридли путешествовала по пустыне со статуей и внимательно следила за тем, чтобы кроты не лишились своего жилища из-за планов вездесущего мистера Пибоди.

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Список серий сериала Ридли Джонс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Персик за пределами бесконечности / Тихая гонка Peaches Beyond the Infinite / A Quiet Chase
Сезон 3 Серия 1
15 февраля 2022
Космическая обезьянка / Масковые беспорядки Rocket Monkey / Masked Mayhem
Сезон 3 Серия 2
15 февраля 2022
Искусство красть искусство / Дары мумии Art of the Steal / Gift of the Mummy
Сезон 3 Серия 3
15 февраля 2022
Хороший, плохой и полевая кухня / Уйти куда Глаза глядят The Good, the Bad and the Chuck Wagon / Annie-Place But Here
Сезон 3 Серия 4
15 февраля 2022
Art of the Steal
Сезон 3 Серия 5
15 февраля 2022
Gift of the Mummy
Сезон 3 Серия 6
15 февраля 2022
The Good, the Bad and the Chuck Wagon
Сезон 3 Серия 7
15 февраля 2022
Annie-Place But Here
Сезон 3 Серия 8
15 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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