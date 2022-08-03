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Псы резервации 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Псы резервации
Киноафиша Сериалы Псы резервации Сезоны Сезон 2

Reservation Dogs
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Псы резервации»

Во 2 сезоне сериала «Псы резервации» четверка индейских подростков продвигается к своей цели. Ребята – коренные жители Америки, они ведут нехитрый быт в замкнутой резервации в Оклахоме. Однако мечты ведут их подальше от родного дома – в солнечную Калифорнию. Они еще не достигли совершеннолетия, поэтому не могут сами заработать на желанное путешествие. Также они сталкиваются с местными бандитами, расизмом и другими проблемами. Однако друзья не опускают руки и идут на любые ухищрения, ведь теперь они настоящая банда.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Псы резервации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Проклятие The Curse
Сезон 2 Серия 1
3 августа 2022
Бежать Run
Сезон 2 Серия 2
3 августа 2022
Кровля Roofing
Сезон 2 Серия 3
10 августа 2022
Мейбл Mabel
Сезон 2 Серия 4
17 августа 2022
Широкая сеть Wide Net
Сезон 2 Серия 5
24 августа 2022
Деколонизация Decolonativization
Сезон 2 Серия 6
31 августа 2022
Оставайся дрянным золотым мальчиком Stay Gold Cheesy Boy
Сезон 2 Серия 7
7 сентября 2022
Вот тут-то сюжет и сгущается This Is Where the Plot Thickens
Сезон 2 Серия 8
14 сентября 2022
Или слезай с горшка Or Get Off the Pot
Сезон 2 Серия 9
21 сентября 2022
Возвращение в Кали Goin' Back to Cali
Сезон 2 Серия 10
28 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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