Во 2 сезоне сериала «Псы резервации» четверка индейских подростков продвигается к своей цели. Ребята – коренные жители Америки, они ведут нехитрый быт в замкнутой резервации в Оклахоме. Однако мечты ведут их подальше от родного дома – в солнечную Калифорнию. Они еще не достигли совершеннолетия, поэтому не могут сами заработать на желанное путешествие. Также они сталкиваются с местными бандитами, расизмом и другими проблемами. Однако друзья не опускают руки и идут на любые ухищрения, ведь теперь они настоящая банда.