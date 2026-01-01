Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2022
Лучшая комедия/мюзикл
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Single-Camera Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Номинант
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