Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»

Кладу лаврушку в морозилку: весь год не нарадуюсь своей хитрости - секрет от опытного шеф-повара

До 439 тыс. рублей уже начислены на старые пенсионные счета: вот кому пора запрашивать выписку в СФР

Толкин + Мартин = 8,4 на IMDb: этот фэнтези-сериал Amazon оказался так крут, что вдохновил HBO на создание новой «Игры престолов»

НТВ переснял корейский детектив – и переплюнул оригинал: получился прекрасный сериал с Любимовым на 16 серий, где «ничего не раздражает»

Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами

Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой

«Лучший сериал с Крисом Праттом»: боевик Amazon подобрался к 8 баллам на IMDb и уже переплюнул «Джека Ричера»

4 аниме на один день: рейтинг от 8,2, а на просмотр каждого понадобится меньше 5 часов

На мосту стояли трое – он, она и сложный тест: вспомните 5 легендарных советских фильмов по пейзажам с мостом?