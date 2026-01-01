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Актёры 2 сезона сериала «Псы резервации» (2022)

Актеры сериала «Псы резервации» Вся информация о сериале
Девери Джейкобс
Девери Джейкобс Devery Jacobs
Д’Фарао Ун-А-Тай
Д’Фарао Ун-А-Тай D'Pharaoh Woon-A-Tai
Лэйн Фэктор Lane Factor
Cheese
Паулина Алексис Paulina Alexis
Willie Jack Гэри Фармер
Гэри Фармер Gary Farmer
Энгус Сэмпсон
Энгус Сэмпсон Angus Sampson
Меган Маллалли
Меган Маллалли Megan Mullally
Марк Мэрон
Марк Мэрон Marc Maron
Сара Подемски Sarah Podemski
Тамара Подемски
Тамара Подемски Tamara Podemski
Бобби Ли
Бобби Ли Bobby Lee
Мэттью Кардаропл
Мэттью Кардаропл Matthew Cardarople
Кирк Фокс Kirk Fox
Яна Шмидинг Jana Schmieding
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун Lily Gladstone
Кимберли Герерро Kimberly Guerrero
Майкл Спирс Michael Spears
Reynaldo Piniella
Джош Фэйдем Josh Fadem
Janae Collins
Элва Гуэрра
Элва Гуэрра Elva Guerra
Брэндон Бойд Brandon Boyd
Эмбер Мидфандер
Эмбер Мидфандер Amber Midthunder
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр Macon Blair
Каньехтио Хорн
Каньехтио Хорн Kaniehtiio Horn
Татанка Минс
Татанка Минс Tatanka Means
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Ромейн Йонсон Rhomeyn Johnson
April Hartman
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