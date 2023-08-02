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Псы резервации 2021 - 2023, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Псы резервации
Киноафиша Сериалы Псы резервации Сезоны Сезон 3

Reservation Dogs
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Псы резервации»

В 3 сезоне сериала «Псы резервации» Чиз, Бир, Эллора и другие ребята из индейского поселения в Оклахоме продолжают сражаться с современными американскими реалиями за свою идентичность и за мир в родном городе. Несмотря на то что герои вышли из неблагоприятной преступной среды и с детства промышляли воровством и обманом, им удается силой своих убеждений сдерживать куда большее зло. Врагам уже известно, кто такие Псы резервации, и на них объявлена охота, но подростки-индейцы не собираются так легко сдаваться. Пока часть команды ищет поддержки в Лос-Анджелесе, Чиз пытается выиграть время, а Биг погружается в воспоминания.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Псы резервации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
БУСИН BUSSIN
Сезон 3 Серия 1
2 августа 2023
Максимус Maximus
Сезон 3 Серия 2
2 августа 2023
Леди-олень Deer Lady
Сезон 3 Серия 3
9 августа 2023
Пятница Friday
Сезон 3 Серия 4
16 августа 2023
Дом из бонгов House Made of Bongs
Сезон 3 Серия 5
23 августа 2023
Бутерброд с сосиской Frankfurter Sandwich
Сезон 3 Серия 6
30 августа 2023
Ваууу! Wahoo!
Сезон 3 Серия 7
6 сентября 2023
Отправь это Send It
Сезон 3 Серия 8
13 сентября 2023
Отец Элоры Elora's Dad
Сезон 3 Серия 9
20 сентября 2023
Копать Dig
Сезон 3 Серия 10
27 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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