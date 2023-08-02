В 3 сезоне сериала «Псы резервации» Чиз, Бир, Эллора и другие ребята из индейского поселения в Оклахоме продолжают сражаться с современными американскими реалиями за свою идентичность и за мир в родном городе. Несмотря на то что герои вышли из неблагоприятной преступной среды и с детства промышляли воровством и обманом, им удается силой своих убеждений сдерживать куда большее зло. Врагам уже известно, кто такие Псы резервации, и на них объявлена охота, но подростки-индейцы не собираются так легко сдаваться. Пока часть команды ищет поддержки в Лос-Анджелесе, Чиз пытается выиграть время, а Биг погружается в воспоминания.