Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Псы резервации
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Псы резервации
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Псы резервации
Оклахома, США
Где снимали известные сцены
съёмки на натуре
Окмулги, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Талса, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Инола, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Терлтон, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Сэнд-Спрингс, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Беггс, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Прайор, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Один точно — на разрыв аорты: эти 3 любовных сериала турдизи вы могли пропустить
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года
В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667