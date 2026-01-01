Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Псы резервации Места съёмок

Места и даты съемок сериала Псы резервации

Основные места съемок сериала Псы резервации

  • Оклахома, США

Где снимали известные сцены

съёмки на натуре
Окмулги, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Талса, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Инола, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Терлтон, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Сэнд-Спрингс, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмки на натуре
Беггс, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
место съёмок
Прайор, Оклахома, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Один точно — на разрыв аорты: эти 3 любовных сериала турдизи вы могли пропустить
Не только 4 сезон «Бриджертонов»: 4 свежих сериала, которые зрители смотрят запоем в марте 2026 года
В начале марта НТВ определил самый успешный сериал на ТВ за последние 5 лет: рейтинг 8,4% не даст соврать
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
Политика, война, враги с Запада: это не «17 мгновений весны», а последний сериал Татьяны Лиозновой — и власти отправили его «на полку»
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
«Плагиат имел место быть»: худший момент финала «Первого отдела 5» «слизали» с западной комедии нулевых — зрители глазам не верят
В СССР не было секса и хороших триллеров? Все это враки, и 5 советских остросюжетных фильмов с рейтингом 7.4+ это докажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше