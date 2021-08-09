В 1 сезоне сериала «Псы резервации» сюжет фокусируется на четырех лучших друзьях, рожденных в индейской резервации, которая находится в районе штата Оклахома. Как и многие другие подростки, они озабочены проблемами личностной ориентации и поиска смысла жизни. Спустя год после смерти своего близкого товарища главные герои решают окунуться в преступный бизнес, чтобы собрать хоть немного денег на отъезд из провинциального города. Однако по ходу дела они сталкиваются с множеством проблем и препятствий.