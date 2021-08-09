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Псы резервации 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Псы резервации
Киноафиша Сериалы Псы резервации Сезоны Сезон 1

Reservation Dogs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Псы резервации»

В 1 сезоне сериала «Псы резервации» сюжет фокусируется на четырех лучших друзьях, рожденных в индейской резервации, которая находится в районе штата Оклахома. Как и многие другие подростки, они озабочены проблемами личностной ориентации и поиска смысла жизни. Спустя год после смерти своего близкого товарища главные герои решают окунуться в преступный бизнес, чтобы собрать хоть немного денег на отъезд из провинциального города. Однако по ходу дела они сталкиваются с множеством проблем и препятствий.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Псы резервации График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Чертовы собаки F*ckin' Rez Dogs
Сезон 1 Серия 1
9 августа 2021
Клиника NDN NDN Clinic
Сезон 1 Серия 2
9 августа 2021
Дядя Брауни Uncle Brownie
Сезон 1 Серия 3
16 августа 2021
А как насчет твоего отца What About Your Dad
Сезон 1 Серия 4
23 августа 2021
Приходи и получи свою любовь Come and Get Your Love
Сезон 1 Серия 5
30 августа 2021
Охота Hunting
Сезон 1 Серия 6
6 сентября 2021
Мечты о Калифорнии California Dreamin'
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2021
Суббота Satvrday
Сезон 1 Серия 8
20 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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