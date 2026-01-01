Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Псы резервации
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Псы резервации» (2021)
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Актеры сериала «Псы резервации»
Вся информация о сериале
Девери Джейкобс
Devery Jacobs
Д’Фарао Ун-А-Тай
D'Pharaoh Woon-A-Tai
Лэйн Фэктор
Lane Factor
Cheese
Паулина Алексис
Paulina Alexis
Willie Jack
Гэри Фармер
Gary Farmer
Джон Праудстар
Jon Proudstar
Занн МаКларнон
Zahn McClarnon
Сара Подемски
Sarah Podemski
Билли Барр
Billy Barr
Гаррет Хедлунд
Garrett Hedlund
Дженнифер Подемски
Jennifer Podemski
Мэттью Кардаропл
Matthew Cardarople
Кимберли Герерро
Kimberly Guerrero
Мэйкон Блэр
Macon Blair
Бобби Ли
Bobby Lee
Каньехтио Хорн
Kaniehtiio Horn
Кирк Фокс
Kirk Fox
Маршалл Белл
Marshall Bell
Ginger Gilmartin
Кайова Гордон
Kiowa Gordon
Яна Шмидинг
Jana Schmieding
Брайан Шуп
Bryan Shupe
Джеральдин Кимс
Geraldine Keams
Элва Гуэрра
Elva Guerra
Дэррил Кокс
Darryl Cox
Уэс Стьюди
Wes Studi
Mark Hanson
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
«В бой идут одни старики», а в тест – фанаты фильма: на 5 вопросов о нем ответят только знатоки
Не Фродо и не Арагорн: кого Толкин на самом деле называл главным героем «Властелина колец» — в фильмах все исказили
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
«Одиссея», конечно, крута, но историки бы поспорили: зато эти 3 фильма хвалят за достоверность – у всех 7.7+ на IMDb
НТВ раскрыл карты на новый сезон: «Трудно быть богом», «Невский» и возвращение старых хитов — что ждёт зрителей в 2026–2027 годах
«От улыбки станет всем светлей»: угадаете 6 советских фильмов всего по одному улыбающемуся герою? (тест)
Смерть генерала МВД помогла «Месту встречи» выйти на экраны СССР — Говорухин не скрывал: «Все свалили на покойного»
Сразу после «Человека-паука» побегу в кино на эту новинку — «самый приятный сюрприз этого лета»: рейтинг со старта 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить