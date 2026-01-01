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Актёры 1 сезона сериала «Псы резервации» (2021)

Актеры сериала «Псы резервации» Вся информация о сериале
Девери Джейкобс
Девери Джейкобс Devery Jacobs
Д’Фарао Ун-А-Тай
Д’Фарао Ун-А-Тай D'Pharaoh Woon-A-Tai
Лэйн Фэктор Lane Factor
Cheese
Паулина Алексис Paulina Alexis
Willie Jack Гэри Фармер
Гэри Фармер Gary Farmer
Джон Праудстар Jon Proudstar
Занн МаКларнон
Занн МаКларнон Zahn McClarnon
Сара Подемски Sarah Podemski
Билли Барр Billy Barr
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд Garrett Hedlund
Дженнифер Подемски Jennifer Podemski
Мэттью Кардаропл
Мэттью Кардаропл Matthew Cardarople
Кимберли Герерро Kimberly Guerrero
Мэйкон Блэр
Мэйкон Блэр Macon Blair
Бобби Ли
Бобби Ли Bobby Lee
Каньехтио Хорн
Каньехтио Хорн Kaniehtiio Horn
Кирк Фокс Kirk Fox
Маршалл Белл
Маршалл Белл Marshall Bell
Ginger Gilmartin
Кайова Гордон
Кайова Гордон Kiowa Gordon
Яна Шмидинг Jana Schmieding
Брайан Шуп Bryan Shupe
Джеральдин Кимс
Джеральдин Кимс Geraldine Keams
Элва Гуэрра
Элва Гуэрра Elva Guerra
Дэррил Кокс
Дэррил Кокс Darryl Cox
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди Wes Studi
Mark Hanson
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