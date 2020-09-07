В 1 сезоне 14 серии сериала «Истории молодых» Са Хэ Чжун снова попадает в заголовки интернет-изданий из-за надуманного скандала. Хэ Хе продолжает сравнивать себя с лучшим другом на съемочной площадке и не может отыграть ни одну сцену нового проекта.
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