В 1 сезоне 1 серии сериала «Истории молодых» Хэ Чжуну приходится сводить концы с концами и браться за любую подработку, чтобы продолжать заниматься актерством. Хэ Хе надеется обойти лучшего друга на очередном кастинге в честной и равной борьбе.
Related video
Народ отказывается смотреть новый сезон «Голоса»: вот при чем тут Пресняков
Любимец Гайдая и народа: этот советский актер сыграл более 300 ролей, но никто не знает его фамилию
Словно привокзальный туалет: посмотрите, что сотворили дизайнеры с домом Ширвиндта
Никак не обрести покой: Юрия Шатунова перезахоронят на кладбище
Этот советский мультфильм запретили на Западе и чудом отстояли в России: будете удивлены
Всем придется по вкусу: этот метод помогает Мясникову справиться с бессонницей
С пасынком не сравнить: наследник Малинина от третьей жены оказался ни рыба, ни мясо
Скорпионы будут на высоте, а Раки получат радостные вести: ежедневный гороскоп на 23 августа
Найдите падчерицу Урганта на видео: отличить от родных почти нереально
«Я на них так наехала»: Успенская закатила скандал на фестивале
«Врагам» на руку: Навка лишилась самого ценного
Одни щеки видно: в этой толстушке Ходченкову не узнать (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail