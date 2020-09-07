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Киноафиша Сериалы Истории молодых Сезоны Сезон 1 Серия 10

Истории молодых 2020 10 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 сентября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 8 сентября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 14 сентября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 15 сентября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 21 сентября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 22 сентября 2020
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 28 сентября 2020
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 29 сентября 2020
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 5 октября 2020
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 6 октября 2020
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 12 октября 2020
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 13 октября 2020
Серия 13
Сезон 1 / Серия 13 19 октября 2020
Серия 14
Сезон 1 / Серия 14 20 октября 2020
Серия 15
Сезон 1 / Серия 15 26 октября 2020
Серия 16
Сезон 1 / Серия 16 27 октября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Истории молодых» Вон Хэ Хе надоедают постоянные сравнения с лучшим другом, которого номинируют на престижную актерскую награду. Джи А пытается возобновить отношения с Хэ Чжуном, а Чон Ха увольняется из салона.

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