В 1 сезоне 3 серии сериала «Рэй Донован» братья Банчи и Терри проводят время с Микки, пытаясь узнать его получше. Эзра тем временем устраивает благотворительный вечер, посвященный его покойной жене, а Рэй заключает спорную сделку.
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