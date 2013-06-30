В 1 сезоне 1 серии сериала «Рэй Донован» семейная жизнь специалиста по устранению проблем идет под откос. На свободу выходит Микки, упрятанный Рэем за решетку много лет назад. Параллельно Донован помогает звездному актеру Уиллеру.
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