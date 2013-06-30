В 1 сезоне 11 серии сериала «Рэй Донован» братья встречают священника, в детстве изменившего всю их жизнь. Рэй осуществляет месть, тогда как Эйви защищает Эбби и детей. Микки оказывается под подозрением в деле об убийстве и просит Клодетт о помощи.
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