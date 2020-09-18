В 1 сезоне 3 серии сериала «Сестра Рэтчед» доктор Ганновер оказывается в опасности из-за старых грехов. Это вынуждает его рассказать кое-что о собственном темном прошлом. Кроме того, в клинике используется новая, довольно жесткая, процедура.
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