В 1 сезоне 2 серии сериала «Сестра Рэтчед» доктор Ганновер на практике демонстрирует новую медицинскую процедуру. Милдред наносит визит выжившей жертве Эдмунда. Кроме того, она присоединяется к Гвендолин в ее вылазке в Монтерее.
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