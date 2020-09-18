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Киноафиша Сериалы Сестра Рэтчед Сезоны Сезон 1 Серия 1

Сестра Рэтчед 2020 1 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Сестра Рэтчед»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 18 сентября 2020
Нож для колки льда
Сезон 1 / Серия 2 18 сентября 2020
Ангел милосердия
Сезон 1 / Серия 3 18 сентября 2020
Ангел милосердия: часть вторая
Сезон 1 / Серия 4 18 сентября 2020
Танец
Сезон 1 / Серия 5 18 сентября 2020
Не марионетки
Сезон 1 / Серия 6 18 сентября 2020
Надышаться перед смертью
Сезон 1 / Серия 7 18 сентября 2020
Милдред и Эдмунд
Сезон 1 / Серия 8 18 сентября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Сестра Рэтчед» еще не старая Милдред пытается устроиться на работу в одну из лидирующих психиатрических клиник в Штатах. Эта больница готовится принять интересного «постояльца», известного как убийца Толлесон. 

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