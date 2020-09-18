В 1 сезоне 1 серии сериала «Сестра Рэтчед» еще не старая Милдред пытается устроиться на работу в одну из лидирующих психиатрических клиник в Штатах. Эта больница готовится принять интересного «постояльца», известного как убийца Толлесон.
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail