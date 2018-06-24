Рапунцель: Новая история 2017 - 2020 8 серия 2 сезон
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Все серии 2 сезона «Рапунцель: Новая история»
За стенами Короны. Часть 1
Сезон 2 / Серия 124 июня 2018
За стенами Короны. Часть 2
Сезон 2 / Серия 21 июля 2018
Квейд возвращается
Сезон 2 / Серия 38 июля 2018
Дни доброй воли
Сезон 2 / Серия 415 июля 2018
Лес, откуда не возвращаются
Сезон 2 / Серия 522 июля 2018
Вольная пташка
Сезон 2 / Серия 629 июля 2018
Вигор-прорицатель
Сезон 2 / Серия 75 августа 2018
Смотритель спирали
Сезон 2 / Серия 812 августа 2018
Король Паскаль
Сезон 2 / Серия 919 августа 2018
С Ногокрюком что-то не то
Сезон 2 / Серия 1026 августа 2018
Счастье — это...
Сезон 2 / Серия 113 марта 2019
Макс и Юджин в "Опасности открытого моря"
Сезон 2 / Серия 1210 марта 2019
Проклятия
Сезон 2 / Серия 1310 марта 2019
Око-де-Пинкоста
Сезон 2 / Серия 1417 марта 2019
Рапунцель и Великое древо. Часть 1
Сезон 2 / Серия 1524 марта 2019
Рапунцель и Великое древо. Часть 2
Сезон 2 / Серия 1624 марта 2019
Рапунцель: День первый
Сезон 2 / Серия 1731 марта 2019
Братья Крюки
Сезон 2 / Серия 1831 марта 2019
Свет мой, зеркальце!
Сезон 2 / Серия 197 апреля 2019
Это что, розыгрыш?!
Сезон 2 / Серия 207 апреля 2019
Утопия Рапунцель
Сезон 2 / Серия 2114 апреля 2019
Потерянное найдено
Сезон 2 / Серия 227 апреля 2019
Столкновение судеб. Часть 1
Сезон 2 / Серия 2314 апреля 2019
Столкновение судеб. Часть 2
Сезон 2 / Серия 2414 апреля 2019
О чем серия
Во 2 сезоне 8 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» Адира сообщает Рапунцель, что третья часть свитка находится на пике спирали. Отправившись за ним, принцесса встречает смотрителя спирали, которая оказывается просто невыносимой.
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