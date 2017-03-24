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Киноафиша Сериалы Рапунцель: Новая история Сезоны Сезон 1 Серия 6

Рапунцель: Новая история 2017 - 2020 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Рапунцель: Новая история»
Жизнь на волоске
Сезон 1 / Серия 1 24 марта 2017
Рапунцель: Дорога к мечте. Часть 1
Сезон 1 / Серия 2 31 марта 2017
Рапунцель: Дорога к мечте. Часть 2
Сезон 1 / Серия 3 7 апреля 2017
Враг Рапунцель
Сезон 1 / Серия 4 14 апреля 2017
Частный детектив Фицерберт
Сезон 1 / Серия 5 21 апреля 2017
Проверка на храбрость
Сезон 1 / Серия 6 28 апреля 2017
Кассандра против Юджина
Сезон 1 / Серия 7 23 июля 2017
Возвращение Туголука
Сезон 1 / Серия 8 30 июля 2017
Делай, как Флин
Сезон 1 / Серия 9 6 августа 2017
Большие научные надежды
Сезон 1 / Серия 10 13 августа 2017
Под прикрытием
Сезон 1 / Серия 11 20 августа 2017
Принцесса в гневе
Сезон 1 / Серия 12 1 октября 2017
История Паскаля
Сезон 1 / Серия 13 8 октября 2017
Большие братья Короны
Сезон 1 / Серия 14 15 октября 2017
Гнев Бездушной Руфи
Сезон 1 / Серия 15 22 октября 2017
Враг Макса
Сезон 1 / Серия 16 19 ноября 2017
Путь Виллоу
Сезон 1 / Серия 17 25 ноября 2017
Королева на день. Часть 1
Сезон 1 / Серия 18 2 декабря 2017
Королева на день. Часть 2
Сезон 1 / Серия 19 9 декабря 2017
Творческий кризис
Сезон 1 / Серия 20 16 декабря 2017
Не в настроении
Сезон 1 / Серия 21 13 января 2018
В поисках Вэриэна
Сезон 1 / Серия 22 9 декабря 2017
Возвращение алхимика
Сезон 1 / Серия 23 16 декабря 2017
Секрет солнечной капли. Часть 1
Сезон 1 / Серия 24 15 января 2018
Секрет солнечной капли. Часть 2
Сезон 1 / Серия 25 15 января 2018
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история» в королевстве начинается турнир «Битва храбрецов», на который съезжаются самые свирепые бойцы со всего света. Кассандра решает принять участие, а Рапунцель всячески ее поддерживает.

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