Рапунцель: Новая история 2017 - 2020 19 серия 1 сезон
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Все серии 1 сезона «Рапунцель: Новая история»
Жизнь на волоске
Сезон 1 / Серия 124 марта 2017
Рапунцель: Дорога к мечте. Часть 1
Сезон 1 / Серия 231 марта 2017
Рапунцель: Дорога к мечте. Часть 2
Сезон 1 / Серия 37 апреля 2017
Враг Рапунцель
Сезон 1 / Серия 414 апреля 2017
Частный детектив Фицерберт
Сезон 1 / Серия 521 апреля 2017
Проверка на храбрость
Сезон 1 / Серия 628 апреля 2017
Кассандра против Юджина
Сезон 1 / Серия 723 июля 2017
Возвращение Туголука
Сезон 1 / Серия 830 июля 2017
Делай, как Флин
Сезон 1 / Серия 96 августа 2017
Большие научные надежды
Сезон 1 / Серия 1013 августа 2017
Под прикрытием
Сезон 1 / Серия 1120 августа 2017
Принцесса в гневе
Сезон 1 / Серия 121 октября 2017
История Паскаля
Сезон 1 / Серия 138 октября 2017
Большие братья Короны
Сезон 1 / Серия 1415 октября 2017
Гнев Бездушной Руфи
Сезон 1 / Серия 1522 октября 2017
Враг Макса
Сезон 1 / Серия 1619 ноября 2017
Путь Виллоу
Сезон 1 / Серия 1725 ноября 2017
Королева на день. Часть 1
Сезон 1 / Серия 182 декабря 2017
Королева на день. Часть 2
Сезон 1 / Серия 199 декабря 2017
Творческий кризис
Сезон 1 / Серия 2016 декабря 2017
Не в настроении
Сезон 1 / Серия 2113 января 2018
В поисках Вэриэна
Сезон 1 / Серия 229 декабря 2017
Возвращение алхимика
Сезон 1 / Серия 2316 декабря 2017
Секрет солнечной капли. Часть 1
Сезон 1 / Серия 2415 января 2018
Секрет солнечной капли. Часть 2
Сезон 1 / Серия 2515 января 2018
О чем серия
В 1 сезоне 19 серии мультсериала «Рапунцель: Новая история», пока Юджин, Ланс и команда бывших разбойников вызволяют короля и королевы из снежной ловушки, Кассандра и Рапунцель разыскивают устройство, управляющее погодой.
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