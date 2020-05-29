Во 2 сезоне 3 серии сериала «Рами» один из протестующих оказывается в больнице по вине Денниса, и друзья молятся за его здоровье. Там Дена западает на симпатичного шейха Малика. А Рами тем временем приходится спасать запертого в машине пса.
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