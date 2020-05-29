Во 2 сезоне 1 серии сериала «Рами» парень переживает жизненный кризис, увлекаясь порнографией и сладостями. Друг советует ему обратиться за помощью в ближайшую мечеть. Тем временем дядя Назим дает Рами оружие, но тот тут же влипает в неприятности.
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