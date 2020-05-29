Во 2 сезоне 4 серии сериала «Рами» парень узнает на страничке в Instagram, что его кузина и бывшая подружка Амани помолвлена. Вместе с шейхом он отправляется на поиски инвестора для суфийской мечети. Дочь шейха Зейнаб проявляет к Рами интерес.
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