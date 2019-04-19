В 1 сезоне 2 серии сериала «Рами» египтянин теряет свою работу в современном молодежном стартапе. Чтобы выжить в Америке, ему приходится работать на своего дядю Назима. Но тот придерживается слишком радикальных религиозных взглядов.
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