В 1 сезоне 8 серии сериала «Рами» Стиви влюбляется в девушку из видеоигры и тащит Рами на двойное свидание с ней и ее подругой. Но оказывается, что девочки еще совсем юны и учатся в школе. Встреча завершается неприятным инцидентом в больнице.
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