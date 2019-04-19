В 1 сезоне 6 серии сериала «Рами» Дена переживает из-за того, что она до сих пор не занималась ни с кем любовью. Посоветовавшись с друзьями, она решает пофлиртовать с барменом из ближайшего кафе. Но все идет не совсем так, как девушка рассчитывала.
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