В 1 сезоне сериала «Рами» речь пойдет о молодом парне-египтянине, который живет в США. Рами Хассан верен своей религии и традициям родной страны, однако современная жизнь в американском мегаполисе диктует свои правила. Юноша разрывается между Востоком и Западом, между своими корнями и новыми друзьями. В итоге в душе он остается порядочным мусульманином, но телом поддается соблазнам большого города. Рами пытается найти достойную девушку и разобраться, кто же он такой на самом деле.
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